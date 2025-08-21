Стало известно, что Блиновский первым напал на водителя после ДТП

Алексей Блиновский первым напал на водителя кроссовера после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Начал бросаться через окно», — говорится в сообщении.

По словам второго участника ДТП Сергея, он поворачивал во двор и включил поворотник, в этот момент Блиновский попытался его обогнать. Во время конфликта водитель ударил Алексея по голове.

Муж блогерши отказался комментировать произошедшее. Кроме того, после ДТП мужчина несколько раз кому-то звонил.

До этого сообщалось, что очевидцы сняли мужчину на видео после ДТП на перекрестке на Шаболовке. На кадрах видно, что Блиновский стоит возле автомобиля экстренных медицинских служб с перебинтованной головой. Кроме того, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

