Появилось видео момента аварии, после которой избили Алексея Блиновского

Момент аварии, после которой избили Алексея Блиновского, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. именно его признали виновником аварии. Против него составили административный протокол за несоблюдение правил ПДД.

«Муж блогерши ехал на своём мотоцикле по улице Шаболовка, пытаясь объехать поток машин справа. В какой-то он момент он снёс зеркало ехавшего попутно кроссовера, после чего водитель автомобиля выскочил на улицу и набросился на Блиновского», — сообщает канал.

До этого суд приговорил автоблогера Венгалби к трем годам лишения свободы после попытки дать взятку сотруднику Госавтоинспекции.

«Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы Алиасхабов Ахмед Абдурахманович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)», — говорится в сообщении суда.

Отбывать наказание Венгалби будет в исправительной колонии общего режима, со штрафом.

Ранее отрубленную свиную голову подбросили в Mercedes-Benz новосибирского бьюти-блогера.