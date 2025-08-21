На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Момент аварии, после которой избили Алексея Блиновского, попал на видео

Появилось видео момента аварии, после которой избили Алексея Блиновского
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Момент аварии, после которой избили Алексея Блиновского, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. именно его признали виновником аварии. Против него составили административный протокол за несоблюдение правил ПДД.

«Муж блогерши ехал на своём мотоцикле по улице Шаболовка, пытаясь объехать поток машин справа. В какой-то он момент он снёс зеркало ехавшего попутно кроссовера, после чего водитель автомобиля выскочил на улицу и набросился на Блиновского», — сообщает канал.

До этого суд приговорил автоблогера Венгалби к трем годам лишения свободы после попытки дать взятку сотруднику Госавтоинспекции.

«Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы Алиасхабов Ахмед Абдурахманович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)», — говорится в сообщении суда.

Отбывать наказание Венгалби будет в исправительной колонии общего режима, со штрафом.

Ранее отрубленную свиную голову подбросили в Mercedes-Benz новосибирского бьюти-блогера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами