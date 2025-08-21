Стало известно, могут ли водителей лишить прав за превышение скорости

Водитель, превысивший скорость на 60 километров в час и более может лишиться прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Кристину Каганюк.

«Серьезное превышение скорости (от 60 километров в час) также может стать основанием для лишения (прав - ред.) даже при первом нарушении. Ну, и конечно, за оставление места ДТП лишают до 1,5 года», - рассказала юрист.

Также, по ее словам, у водителя могу забрать удостоверение за выезд на встречную полосу или железнодорожные пути.

До этого адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что водители, размещающие на своих транспортных средствах наклейки с ненормативной лексикой, могут быть оштрафованы по статье «Мелкое хулиганство».

Согласно статье 20.1 КоАП, за мелкое хулиганство предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Если хулиганство сопровождается неповиновением представителю власти, штраф составляет 1,5-2 тыс. рублей, либо арест до 15 суток.

