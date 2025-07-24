Россиянам рассказали, в каком случае нельзя снимать гаишника на камеру

Когда сотрудник Госавтоинспекции общается с водителем — его можно снимать, законодательных ограничений в этом случае нет, заявил «Газете.Ru» автоюрист Лев Воропаев.

«Есть ограничение только в той ситуации, когда происходит рассмотрение самого дела. Когда сотрудник останавливает и начинает с вами общаться – это не стадия рассмотрения дела, поэтому каких-либо ограничений на съемку нет, как и нет за это наказания», — рассказал эксперт.

По его словам, если видеосъемка вызывает агрессию со стороны сотрудника Госавтоинспекции, который остановил водителя просто для проверки документов, то ее лучше прекратить.

При этом, если инспектор начинает вести себя неправомерно, например грубо разговаривать, то в такой ситуации водителю следует включить запись, добавил автоюрист.

До этого Воропаев рассказал, что водителю, который второй раз отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, может грозить крупный штраф или лишение свободы.

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