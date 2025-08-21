Появились кадры массового ДТП, парализовавшего МКАД

На МКАД массовая авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Крупное ДТП произошло на МКАД. На 75-м километре кольца столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоят участники ДТП, при этом транспортные средства перегородили несколько полос на дороге. На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По информации канала, данные о пострадавших уточняется. Кроме того, в настоящее время на месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль вращался на проезжей части и врезался в машины. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на проезжей части, после чего врезается в машины. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге. На записи также заметно, что после столкновения машина, спровоцировавшая ДТП, останавливается не сразу.

Ранее в Москве водителей предупредили о рисках на дорогах 21 августа.