В Москве водителей предупредили о рисках на дорогах 21 августа

ЦОДД: в Москве местами идет дождь — не отвлекайтесь на телефон во время движения
Depositphotos

В Москве водителям не стоит отвлекаться на телефон во время движения из-за погодных условий. Об этом сообщает «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на ЦОДД.

«По данным ЦОДД, дорожная ситуация оценивается в четыре балла. Интенсивное движение сейчас на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе; внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе; внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Спасская», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на движение транспорта могут повлиять снижение скорости из-за осадков, ремонтные работы на проезжей части и мелкие аварии. Кроме того, водителям посоветовали использовать для передвижения городской транспорт, поскольку возможны затруднения в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях.

Помимо этого в ЦОДД рекомендовали быть аккуратными во время движения, соблюдать скоростной режим, не совершать опасных маневров и не использовать телефон во время управления автомобилем.

Ранее российским водителям напомнили об опасности кефира и безалкогольного пива.

