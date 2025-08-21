ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 75-го км МКАД (в районе съезда №75) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта в районе автомобильной аварии затруднено на 2,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты.

Кроме того, в Москве на Алтуфьевском шоссе иномарка спровоцировала массовое ДТП.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.