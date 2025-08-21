«Сильно напугал таксиста»: трюки петербуржца на мопеде попали на видео

В Петербурге на видео попало, как мотоциклист напугал таксиста, выполняя трюки

В Санкт-Петербурге мотоциклист выполнял трюки на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«На Свердловской набережной, парень на мопеде исполнял всякие трюки. Ехал на заднем колесе, вставал ногами на сиденье и ехал стоя. В один момент его повело в сторону, и он сильно напугал таксиста», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер едет на одном колесе, а также встает с сиденья в момент движения. Кроме того, возле нарушителя проезжают автомобили.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

По информации канала «Весь Улан-Удэ», в момент аварии в салоне Nissan X-Trail находились дети, которые получили травмы.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.