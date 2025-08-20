На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичи сняли на видео полыхающий автомобиль на Кутузовском проспекте

Объятый пламенем автомобиль на Кутузовском проспекте в Москве сняли на видео
Легковой автомобиль загорелся на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Очевидцы сообщили, что легковушка загорелась рядом с пиццерией на Кутузовском проспекте. Судя по кадрам, автомобиль полностью выгорел. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС – они приступили к тушению. Информации о пострадавших нет», — сообщает канал.

Кроме горящей легковушки, можно заметить, что огонь перекинулся на стоящий рядом Porsche.

До этого в Выборге люди спалили иномарку работника морга.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека подходят к припаркованному автомобилю, обливают его горючим и поджигают. На записи заметно, как загорается капот, а нарушители убегают.

Сгоревшая иномарка принадлежала 34-летнему сотруднику выборгского морга. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут поджигателей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

Ранее на видео попало, как в Санкт-Петербурге пассажирский автобус заволокло дымом.

