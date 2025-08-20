Появились кадры после жесткого массового столкновения на МКАД

В Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 20-км МКАД (внутр.)», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как на проезжей части стоят несколько поврежденных машин: у транспортов смяты кузова и разбиты капоты. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на место ДТП прибыли сотрудники экстренных медицинских служб.

До этого в Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты.

Кроме того, в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.