Стало известно, о чем говорит любовь к автомобилям с громким выхлопом

Психолог Деулин: любовь к авто с громким выхлопом говорит о склонности к садизму
Depositphotos

Склонность к эксплуатации авто с громким выхлопом может быть связана с наличием у их владельцев склонности к садизму. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ, психолог Дмитрий Деулин.

«Результаты некоторых исследований подчеркивают взаимосвязь между деструктивными чертами личности и склонностью выбирать «громкие» транспортные средства. Такие выраженные черты, как садизм и психопатия, могут предопределять готовность к модификации своих машин с целью усиления шумности», – сказал Деулин.

Он также отметил, что склонность к экстремальному вождению вне спецтрасс тоже может говорить о психологическом неблагополучии.

До того психолог Сергей Львовский сообщил, что невключение поворотников водителем автомобиля можно воспринимать как проявление агрессии.

«Через агрессию люди избегают депрессии. Когда я объявляю окружающим, что мне плевать на их мнение, — это поведение в стрессе людей с низкой самооценкой», — сказал Львовский.

По словам психолога, яркие спортивные автомобили являются инструментом определения себя как кого-то, не попадающего в общие рамки. Таким людям приятно думать, что они нестандартные и что прогнуть и сломать их никто не смог.

Ранее россиянам рассказали, какое средство спасет, когда резко стало плохо за рулем.

