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Россиянам рассказали, какое средство спасет, когда резко стало плохо за рулем

Врач Степаненко: если за рулем прихватило сердце, то нужно выпить аспирин

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Shutterstock/FOTODOM

Если во время поездки за рулем водитель почувствовал дискомфорт в области сердца, то есть несколько средств. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

«При возникновении дискомфорта и боли в области сердца, первым делом необходимо найти безопасное место для остановки автомобиля, включить аварийные огни и постараться съехать на обочину или парковку. Остановившись, оцените свои симптомы. Если вы чувствуете острую боль в груди, одышку, перебои в работе сердца, головокружение или слабость, немедленно вызовите скорую помощь. Сообщите диспетчеру о своих симптомах и местоположении», — посоветовал специалист.

По словам врача, во время ожидания бригады водителю следует успокоиться, а также медленно и глубоко дышать. Степаненко подчеркнул, что при болях в сердце ни в коем случае нельзя продолжать движение.

Также кардиолог напомнил, что в предыдущих «редакциях» в составе аптечки фигурировали некоторые таблетированные препараты, но в последующем концепция поменялась и упор был сделан на всем необходимом для оказания неотложной помощи: проведения сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечений.

«Но это не значит, что водитель не может доукомплектовать аптечку другими средствами. Если установлен диагноз ишемической болезни сердца, я бы определенно порекомендовал держать в машине аспирин, нитроглицерин. Также надо попросить своего кардиолога разъяснить, что можно оперативно принять из лекарств при боли в грудной клетке», — подытожил Степаненко.

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