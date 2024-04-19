Россиянам рассказали, почему водители не включают поворотники

Невключение поворотников водителем автомобиля можно воспринимать как проявление агрессии. Об этом сообщает портал Quto со ссылкой на психолога Сергея Львовского.

«Через агрессию люди избегают депрессии. Когда я объявляю окружающим, что мне плевать на их мнение, — это поведение в стрессе людей с низкой самооценкой», — сказал Львовский.

По словам психолога, яркие спортивные автомобили являются инструментом определения себя как кого-то, не попадающего в общие рамки. Таким людям приятно думать, что они нестандартные и что прогнуть и сломать их никто не смог.

До этого кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко рассказал, что в России многие водители, не осознавая рисков, принимают за рулем препараты, которые могут оказать непредсказуемый побочный эффект. Лекарства от аллергии — в их числе.

Степаненко напомнил, что индивидуальная реакция организма на определенные препараты может различаться, поэтому при появлении даже малейших признаков нарушения концентрации внимания и сонливости необходимо отложить управление транспортным средством. Кардиолог посоветовал обсудить возможные побочные эффекты от лекарства со своим лечащим врачом и внимательно изучить инструкцию.

Ранее врач посоветовал водителям напрягать лобково-копчиковую мышцу для профилактики простатита.