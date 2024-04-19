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Россиянам рассказали, почему водители не включают поворотники

Психолог Львовский: невключение поворотников это проявление агрессии

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Depositphotos

Невключение поворотников водителем автомобиля можно воспринимать как проявление агрессии. Об этом сообщает портал Quto со ссылкой на психолога Сергея Львовского.

«Через агрессию люди избегают депрессии. Когда я объявляю окружающим, что мне плевать на их мнение, — это поведение в стрессе людей с низкой самооценкой», — сказал Львовский.

По словам психолога, яркие спортивные автомобили являются инструментом определения себя как кого-то, не попадающего в общие рамки. Таким людям приятно думать, что они нестандартные и что прогнуть и сломать их никто не смог.

До этого кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко рассказал, что в России многие водители, не осознавая рисков, принимают за рулем препараты, которые могут оказать непредсказуемый побочный эффект. Лекарства от аллергии — в их числе.

Степаненко напомнил, что индивидуальная реакция организма на определенные препараты может различаться, поэтому при появлении даже малейших признаков нарушения концентрации внимания и сонливости необходимо отложить управление транспортным средством. Кардиолог посоветовал обсудить возможные побочные эффекты от лекарства со своим лечащим врачом и внимательно изучить инструкцию.

Ранее врач посоветовал водителям напрягать лобково-копчиковую мышцу для профилактики простатита.

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