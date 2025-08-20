Спортивный хетчбэк Lada Granta автогонщика Владимира Шешенина продают за 1,5 млн рублей

В России выставили на продажу Lada Granta автогонщика Владимира Шешенина, сообщает Quto.

«На гоночных трассах этот хетчбэк уверенно обходил иностранных конкурентов вроде Ford Fiesta, SEAT Ibiza, Volkswagen Polo, Kia Rio и Renault Twingo Sport. В последнее время Владимир Шешенин использовал этот автомобиль для тренировочных заездов, а сейчас решил продать его», — сообщает портал.

Автомобиль оснащен передним подрамником, двухтрубными амортизаторами, блокировкой дифференциала, тросовой коробкой передач и 1,6-литровым мотором мощностью 200 л.с. Цена машины — 1,5 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport 2018 года выпуска по цене нового китайского кроссовера.