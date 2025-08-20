Столичных водителей предупредили о дожде с сильным ветром

Департамент транспорта Москвы выступил с заявлением об ухудшении ситуации на столичных автотрассах из-за дождя. Об этом автомобилистов предупредили в Telegram-канале ведомства.

«Синоптики вечером прогнозируют дождь — соблюдайте скоростной режим и дистанцию. По прогнозу синоптиков, в Москве до 10:00 завтрашнего дня ожидаются дождь и сильный ветер до 14 м/с.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и не превышать скорость, не отвлекаться на общение по гаджетам во время движения автомобиля, а также не делать резких маневров и не парковаться под шаткими конструкциями. Также автомобилистам рекомендовали для поездок использовать городской транспорт.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого рассказал, что погода в Москве во второй декаде августа будет прохладнее, чем в первой, а дожди будут идти чаще.

Он отметил, что, скорее всего, вторая декада последнего месяца лета закончится «с небольшой температурной аномалией», величина которой составит около полградуса.

Синоптик добавил, что разброс дневных температур прогнозируется в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов.

Ранее россиянам рассказали, может ли ГИБДД наказать за катание на сапборде по затопленной дороге.