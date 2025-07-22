Юрист рассказал, может ли ГИБДД наказать за катание на сапборде по затопленной дороге

Во время сильнейшего ливня в Москве и Подмосковье некоторые жители начали плавать на сапбордах по затопленным автодорогам. О том, может ли ГИБДД наказать за это, «Газете.Ru» рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Это два взаимоисключающих фактора — подводная лодка и Ленинский проспект. Дело в том, что Правилами дорожного движения (ПДД) не регламентировано передвижение по дорогам общего пользования на «Титанике», крейсере «Аврора» или надувном матрасе. Поэтому здесь водителя плавательного средства с одним веслом под названием сапборд наказать не за что. Привлечь его как пешехода тоже вряд ли удастся, потому что непонятно, пешеход ли он. Скорее всего, нет», — сказал Травин.

Тем не менее, юрист предостерег от катания на сапбордах по затопленным после дождя автомобильным дорогам. По его словам, ответственность может наступить, если передвигающийся на таком плавсредстве человек спровоцирует ДТП.

«Он плыл на своем сапе, а затем решил перегнать какой-нибудь Mercedes-Benz, пустился за ним и спровоцировал аварию: одна машина въехала в другую. Здесь можно ставить вопрос об ответственности не с точки зрения нарушения ПДД, а действий, повлекших совершение ДТП. В этом случае речь идет о возмещении ущерба», — пояснил правозащитник.

Ранее сообщалось, что в Москве после ливня водители стали соревноваться с речными трамваями.