На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, может ли ГИБДД наказать за катание на сапборде по затопленной дороге

Юрист Травин: за сплав на сапборде по затопленной дороге наказать нельзя
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Во время сильнейшего ливня в Москве и Подмосковье некоторые жители начали плавать на сапбордах по затопленным автодорогам. О том, может ли ГИБДД наказать за это, «Газете.Ru» рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Это два взаимоисключающих фактора — подводная лодка и Ленинский проспект. Дело в том, что Правилами дорожного движения (ПДД) не регламентировано передвижение по дорогам общего пользования на «Титанике», крейсере «Аврора» или надувном матрасе. Поэтому здесь водителя плавательного средства с одним веслом под названием сапборд наказать не за что. Привлечь его как пешехода тоже вряд ли удастся, потому что непонятно, пешеход ли он. Скорее всего, нет», — сказал Травин.

Тем не менее, юрист предостерег от катания на сапбордах по затопленным после дождя автомобильным дорогам. По его словам, ответственность может наступить, если передвигающийся на таком плавсредстве человек спровоцирует ДТП.

«Он плыл на своем сапе, а затем решил перегнать какой-нибудь Mercedes-Benz, пустился за ним и спровоцировал аварию: одна машина въехала в другую. Здесь можно ставить вопрос об ответственности не с точки зрения нарушения ПДД, а действий, повлекших совершение ДТП. В этом случае речь идет о возмещении ущерба», — пояснил правозащитник.

Ранее сообщалось, что в Москве после ливня водители стали соревноваться с речными трамваями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами