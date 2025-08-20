Жесткая драка владивостокцев с дубинками на проезжей части попала на видео

Во Владивостоке на видео попало, как автомобилисты подрались на проезжей части

Во Владивостоке мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Автомобилисты устроили драку во дворе дома во Владивостока. По словам очевидцев, инцидент произошел ночью в районе улицы Нейбута», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части, при этом в момент драки мужчины применяют предмет, похожий на дубинку.

По данным полиции, никто из участников конфликта не обратился к правоохранителям. В настоящее время сотрудники проводят проверку по факту произошедшего.

До этого сообщалось, что в Москве мигранты подрались на проезжей части рядом со школой. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько человек дерутся на проезжей части, при этом конфликтующие громко кричат.

По информации канала Baza, после произошедшего местные жители написали заявление в управу Рязанского района.

Ранее жесткая драка самарчанок на проезжей части попала на видео.