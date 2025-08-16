Москвичи сняли на видео массовую драку мигрантов на проезжей части

Baza: в Москве полиция пресекла драку и перестрелку мигрантов во дворе школы

В Москве мигранты подрались на проезжей части рядом со школой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Конфликт произошел ночью возле школы № 1367 в Рязанском районе. Причины столкновения неизвестны, однако местные вызвали полицию и Росгвардию, которые пресекли драку. Обеспокоенные жители считают, что ситуация не изменится», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько человек дерутся на проезжей части, при это конфликтующие громко кричат.

По информации канала, после произошедшего местные жители написали заявление в управу Рязанского района. По словам москвичей, они часто замечают рабочих, лежащих на газонах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мигранты устраивают драки.

Также сообщается, что школа, возле которой произошел конфликт, откроется в этом году, поэтому родители будущих учеников переживают за их безопасность.

