В Петербурге на видео попало, как гаишник сбил байкера на большой скорости

Baza: полицейский на мотоцикле снес байкера в Петербурге, чтобы его остановить

В Санкт-Петербурге гаишник сбил мотоциклиста, чтобы остановить транспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мотоциклист не тормознул по требованию сотрудника ДПС и во время погони тот выбил байкера из седла. Получилось без травм, но байкер был очень недоволен — пенял на то, что он сам бывший ДПСник и можно было по-другому», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео заметно, как правоохранитель сбивает мотоциклиста, от удара человек отлетает в сторону. После ДТП между правоохранителем и байкером начинается конфликт.

До этого сообщалось, что в Новосибирске дерево упало на остановку с людьми.

«20 августа 2025 года около 9:00 произошло падение дерева на территории по ул. 2-я Портовая, 10 на остановку общественного транспорта «Затон». В результате падения пострадало три человека, которые были госпитализированы», — говорится в публикации Telegram-канала «Прокуратура Новосибирской области».

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.