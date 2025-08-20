На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге на видео попало, как гаишник сбил байкера на большой скорости

Baza: полицейский на мотоцикле снес байкера в Петербурге, чтобы его остановить
true
true
true

В Санкт-Петербурге гаишник сбил мотоциклиста, чтобы остановить транспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мотоциклист не тормознул по требованию сотрудника ДПС и во время погони тот выбил байкера из седла. Получилось без травм, но байкер был очень недоволен — пенял на то, что он сам бывший ДПСник и можно было по-другому», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео заметно, как правоохранитель сбивает мотоциклиста, от удара человек отлетает в сторону. После ДТП между правоохранителем и байкером начинается конфликт.

До этого сообщалось, что в Новосибирске дерево упало на остановку с людьми.

«20 августа 2025 года около 9:00 произошло падение дерева на территории по ул. 2-я Портовая, 10 на остановку общественного транспорта «Затон». В результате падения пострадало три человека, которые были госпитализированы», — говорится в публикации Telegram-канала «Прокуратура Новосибирской области».

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами