«Всмятку остановку»: в Сибири дерево упало на остановку с людьми, ребенка увезли на скорой

В Новосибирске дерево упало на ребенка на остановке
Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске дерево упало на остановку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на очевидицу.

По словам женщины, она видела, как ствол упал на ребенка, который шел с матерью. На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов.

«20 августа 2025 года около 9:00 произошло падение дерева на территории по ул. 2-я Портовая, 10 на остановку общественного транспорта «Затон». В результате падения пострадало три человека, которые были госпитализированы», — говорится в публикации Telegram-канала «Прокуратура Новосибирской области».

Также сообщается, что на месте происшествия находится прокурор района.

До этого в Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.

