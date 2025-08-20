Владивостокец трогал себя на остановке и попал на видео

Во Владивостоке мужчина трогал себя, засунув руку в штаны на остановке

Во Владивостоке мужчина трогал себя на остановке и подходил вплотную к женщинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На улице Русской в Советском районе Владивостока горожане заметили мужчину, чье вызывающее и непристойное поведение на остановке общественного транспорта обеспокоило прохожих», — говорится в сообщении.

По словам приморцев, мужчина часто приходит на остановку. Нарушитель может подходить к женщинам вплотную или проявлять агрессию: в одном из случаев рядом находился малолетний ребенок.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео и выложили в социальные сети, запись увидели в полиции. В УМВД сообщили, что по факту нарушения общественного порядка сотрудники начали проверку: правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

