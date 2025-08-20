На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владивостокец трогал себя на остановке и попал на видео

Во Владивостоке мужчина трогал себя, засунув руку в штаны на остановке
true
true
true

Во Владивостоке мужчина трогал себя на остановке и подходил вплотную к женщинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На улице Русской в Советском районе Владивостока горожане заметили мужчину, чье вызывающее и непристойное поведение на остановке общественного транспорта обеспокоило прохожих», — говорится в сообщении.

По словам приморцев, мужчина часто приходит на остановку. Нарушитель может подходить к женщинам вплотную или проявлять агрессию: в одном из случаев рядом находился малолетний ребенок.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео и выложили в социальные сети, запись увидели в полиции. В УМВД сообщили, что по факту нарушения общественного порядка сотрудники начали проверку: правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Адлере женщина разделась в такси. Судя по видео, пассажирка показывала грудь своим попутчикам и выставляла ягодицы в окно.

Ранее в Мурино голая девушка залезла на капот автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами