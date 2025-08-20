ДТП затруднило движение в Москве

В Москве в Гагаринском тоннеле движение затруднено после столкновения авто

В Москве ДТП затруднило движение автомобилей в Гагаринском тоннеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне ТТК (в Гагаринском тоннеле) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в районе автомобильной аварии движение транспорта затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты. Кроме того, после столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

