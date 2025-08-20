«Страшное зрелище»: на видео попало, как авто с воронежцами влетело в грузовик

В Воронежской области на видео попал лобовой таран авто с людьми грузовиком

В поселке Шилово Воронежской области автомобиль врезался в грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Момент столкновения легковушки с грузовиком в Шилово попал на камеру. Страшное зрелище», — говорится в сообщении.

На опубликованной в сети записи видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где в него врезается грузовик. От удара машину с людьми отбрасывает, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На кадрах также видно, что легковая машина получила повреждения: в момент столкновения у транспорта смяло кузов и капот.

До этого сообщалось, что в Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.