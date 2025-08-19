В Афганистане в результате крупного ДТП погибли более 70 человек

В Афганистане 71 человек погиб при столкновении автобуса, мотоцикла и грузовика

В провинции Герат в Афганистане произошло столкновение автобуса с мотоциклом и грузовиком, в результате чего погибли 71 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации провинции Ахмадулла Муттаки.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в западной провинции Герат в Афганистане во вторник вечером погиб 71 человек, в том числе 17 детей, когда автобус, перевозивший депортированных мигрантов в Кабул, загорелся после столкновения с грузовиком и мотоциклом», — говорится в материале.

Сам Муттаки на своей странице в социальной сети X сообщил, что на месте работают пожарные.

В конце июня в египетской провинции Минуфия микроавтобус столкнулся с грузовиком. По меньшей мере 19 человек погибли, еще двое пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы, им оказывалась необходимая помощь.

Ранее в Турции свыше 20 человек пострадали в дорожной аварии с грузовиком.