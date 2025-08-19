Водителя УАЗа, опрокинувшегося на джиппинге в Сочи, арестовали

В Адлере суд арестовал водителя УАЗа, опрокинувшегося на джиппинге в Сочи

В Адлере суд арестовал водителя УАЗа в рамках уголовного дела о гибели двух человек во время джиппинга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Меру пресечения избрали на два месяца.

«‎Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)»‎, — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали семь человек, включая самого водителя. Еще двое, 24-летний мужчина и 16-летний юноша, погибли.

О ДТП в Сочи стало известно 17 августа. Авария произошла в районе села Красная Воля. УАЗ «Патриот» был заполнен туристами, которые заплатили за джиппинг и катались по горной дороге. Во время маневра на подъеме УАЗ перевернулся и завалился на бок. Часть пассажиров выпала из авто. Как писал Telegram-канал «Типичный Сочи», причиной инцидента могла стать проблема с раздаточной коробкой машины.

