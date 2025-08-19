Массовая авария парализовала движение на Балаклавском проспекте в Москве

Массовое ДТП заблокировало движение транспорта на Балаклавском проспекте в Москве

В Москве на Балаклавском проспекте произошло массовое столкновение машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Балаклавском проспекте (в районе дома 56) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение транспорта затруднено. Заняты 3 полосы из 3 в сторону ул. Обручева. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными за рулем и выбрать пути объезда.

До этого в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.