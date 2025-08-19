На видео попало, как водитель иномарки снес сразу трех питбайкеров

Под Тулой водитель поочередно снес трех питбайкеров, и это попало на видео

Водитель иномарки снес сразу трех питбайкеров на трассе в Тульской области. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

«ДТП произошло накануне, около 10 вечера. Как 26-лентний парень на Opel Astra не заметил мотоциклистов, стоящих на повороте в сторону Новомосковска – непонятно, но тормозить он начал слишком поздно и собрал несовершеннолетних всех байкеров подряд», — сообщает канал.

Подростки были в шлемах, но получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

