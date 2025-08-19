На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как водитель иномарки снес сразу трех питбайкеров

Под Тулой водитель поочередно снес трех питбайкеров, и это попало на видео
true
true
true

Водитель иномарки снес сразу трех питбайкеров на трассе в Тульской области. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

«ДТП произошло накануне, около 10 вечера. Как 26-лентний парень на Opel Astra не заметил мотоциклистов, стоящих на повороте в сторону Новомосковска – непонятно, но тормозить он начал слишком поздно и собрал несовершеннолетних всех байкеров подряд», — сообщает канал.

Подростки были в шлемах, но получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

До этого в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами