Omoda отзовет в России кроссоверы C7 из-за проблем с подушкой безопасности

Автопроизводитель Omoda начинает в России кампанию по замене пластиковой накладки рулевого колеса в сборе с фронтальной подушкой безопасности водителя. Об этом сообщает пресс-служба бренда.
«Чрезмерный наклон направляющей привел к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, следовательно, неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по бесплатной замене детали будут осуществляться в официальных дилерских центрах марки Omoda.
До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.
Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.
На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.
Ранее сообщалось, что в автомобилях Volvo нашли серьезную неисправность.