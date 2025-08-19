Стало известно, как собрали «Урал», подаренный мотоциклисту с Аляски от Путина

Подаренный жителю Аляски Марку Уоррену от президента России Владимира Путина мотоцикл «Урал» был собран за два часа. Об этом байкер Сергей Лежнев сообщил aif.ru.

«За два часа вполне могли собрать, если речь идет о сборке в рамках завода. Просто одновременно одни занимались двигателем, другие собирали еще что-то и так по частям могли быстро собрать», - отметил эксперт.

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о жителе Аляски Марке Уоррене, который ездит по Анкориджу на мотоцикле «Урал». Из-за антироссийских санкций у американца возникли проблемы с поиском запчастей для этого транспортного средства.

Через несколько дней после выхода сюжета на «России 1» мужчину разыскали дипломаты РФ и подарили ему новый «Урал».

«Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — заявил советник-посланник посольства России в США Алексей Леденев.

Переданный жителю Аляски Марку Уоррену от президента России Владимира Путина мотоцикл «Урал» был куплен за день до саммита.

