Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

В Москве н МКАД в Москве движение парализовано из-за ДТП с грузовиком
true
true
true
close
Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

В Москве на МКАД грузовой автомобиль врезался в погрузчик и столкнул его в кювет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

«По предварительным данным на 6 км внутренней стороны МКАД водитель автомобиля «КАМАЗ» совершил столкновение с погрузчиком, который от столкновения съехал в кювет. Вследствие удара водитель погрузчика выпал из кабины транспортного средства, с последующим наездом на него автомобиля «КАМАЗ», — говорится общении.

Мужчина не выжил. Полиция проводит проверку. Судя по данным «Яндекс.Карты», в районе ДТП наблюдается сильный затор.

До этого в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.

