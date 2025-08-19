На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На западе Москвы угонщик на экскаваторе раздавил автомобиль

No Limits: в Москве угонщик на экскаваторе раздавил автомобиль
true
true
true
close
Telegram-канал «No Limits»

В Москве угонщик на экскаваторе раздавил автомобиль, сообщает Telegram-канал No Limits. Инцидент произошел на западе города.

«На стройке угнали экскаватор JCB, но угонщик не справился с управлением и буквально уничтожил припаркованный рядом с домом Volkswagen и повредил BMW. Экскаватор при этом перевернулся и из него вытекла солярка. Неудачливый угонщик скрылся в ближайшей лесополосе», — сообщает канал.

В данном случае хозяева пострадавших автомобилей не получат никакой компенсации. Угонщика не поймали, а компания-собственник JCB не несёт ответственность за преступников, отметили в No Limits.

До этого в городе Мурино Ленинградской области мужчина угнал автомобиль скорой помощи и попал в ДТП.

Спецмашину парень угнал прямо с подстанции медучреждения. Удалось это, потому что водитель покинул транспорт, но оставил внутри ключ зажигания. Внезапной удачей угонщик наслаждался недолго. Машину нашли неудачно припаркованной на соседней улице.

Нарушитель оставил транспорт экстренных служб между двух припаркованных автомобилей и заехал на бордюр, поцарапав при этом чужую машину.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в угоне 23-летнего уроженца Комсомольска-на-Амуре.

Ранее в Екатеринбурге Lexus разорвало на части в момент жесткого ДТП.

