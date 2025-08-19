Каршеринговая Skoda и грузовик столкнулись на МСД в Подмосковье

Автомобиль каршеринга столкнулся с грузовиком на МСД в Подмосковье

В Ленинском городском округе Подмосковья столкнулись автомобиль каршеринга и грузовик, сообщает «Агентство городских новостей Москва».

«На МСД в районе железнодорожной станции «Битца» произошло столкновение автомобиля каршеринга марки Skoda и грузовика КамАЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП не выжили два человека. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

