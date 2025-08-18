Авария парализовала движение автомобилей на юго-востоке Москвы

В Москве в районе Андроновского шоссе, д. 7 произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На ЮВХ (в районе Андроновского шоссе, д. 7) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

По информации канала, движение транспорта в районе ДТП затруднено на 1,5 километра. В Депрансе водителям посоветовали быть внимательными за рулем и выбрать пути объезда.

До этого в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

