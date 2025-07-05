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В Москве таксист-мигрант изнасиловал женщину в хиджабе и шантажировал ее видео

ИА Регнум: в Москве таксист-мигрант изнасиловал женщину в хиджабе
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В Москве иностранец, работающий таксистом, изнасиловал женщину в хиджабе и шантажировал ее видеозаписью. Об этом со ссылкой на источник сообщает ИА Регнум.

Инцидент произошел 30 июня, когда 44-летняя жительница Москвы, являющаяся уроженкой Дагестана, решила встретиться с 46-летним таксистом, с которым познакомилась в приложении для знакомств. Мужчина приехал к ее дому на рабочем автомобиле. Однако вместо запланированной прогулки он отвез женщину в безлюдное место, где изнасиловал ее. Он также снял ее на видео без одежды и угрожал распространить запись.

Подозреваемый, являющийся иностранным гражданином, был оперативно задержан полицией. Назначены судебно-медицинские экспертизы, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Отмечается, что пострадавшая несколько лет назад развелась с мужем. Женщина предпринимала попытки наладить личную жизнь.

Ранее юная петербурженка чудом отбилась от насильника и оказалась в травмпункте.

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