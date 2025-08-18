На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Жесткие кадры»: иномарку с людьми смяло между двумя фурами

Под Тюменью легковушку смяло между двумя грузовиками в ДТП и это попало на видео
На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло жесткое ДТП с участием грузовика Scania и автомобиля Chery. Кадры последствий аварии опубликовал Telegram-канал «ТЮМЕНЬ НОВОСТИ (АВТО, ДТП, ЧП, ЧС и не только)».

По словам очевидцев, автомобиль Chery остановился в конце затора, который образовался из-за ремонта дороги. Водитель фуры не заметил пробки и врезался сзади в китайскую легковушку и и вмял ее во впереди стоящий грузовик.

Три человека в легковом автомобиле не выжили, водитель грузовика доставлен в тюменскую больницу. Организовано временное реверсивное движение. Полиция выясняет причины происшествия.

До этого в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

Ранее в Уфе на видео сняли, как спасатели деблокировали пострадавшую, зажатую в авто.

