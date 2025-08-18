Момент поджога Mercedes-Benz после дорожной ссоры попал на видео

Мужчина поссорился с жителем Владимира и сжег его Mercedes стоимостью 26 млн рублей

Во Владимире задержан мужчина, который совершил поджог внедорожника Mercedes-Benz. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.

«Ранее судимый житель Рязанской области, совершил преступление из мести. Он поссорился с водителем внедорожника на трассе во Владимирской области, где тот якобы оскорбил его и его семью. Затаив обиду, ночью поджег его машину, используя бензин и подожженную тряпку. Mercedes-Benz полностью выгорел, причинённый ущерб составил 26 млн рублей», — сообщает канал.

Возбуждено уголовное дело.

До этого в Выборге люди спалили иномарку работника морга.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека подходят к припаркованному автомобилю, обливают его горючим и поджигают. На записи заметно, как загорается капот, а нарушители убегают.

Сгоревшая иномарка принадлежала 34-летнему сотруднику выборгского морга. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут поджигателей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

