Россияне стали больше тратить денег на покупку новых автомобилей

Расходы россиян на покупку новых автомобилей увеличились на 35%
Илья Наймушин/РИА Новости

Расходы россиян на покупку новых легковых автомобилей в июле 2025 года увеличились на 35,5% по сравнению с июнем этого же года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».

«В середине лета россияне потратили на покупку новых машин 389,7 млрд рублей. Это на 35,5% больше, чем месяцем ранее (в июне - 287,7 млрд рублей), но на 3,7% ниже показателя годичной давности (в июле 2024 г. - 404,7 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы 5 самых дешевых китайских автомобилей в России.

