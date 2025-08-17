На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи водитель не справился с джипом и вылетел с трассы, есть пострадавшие

В Сочи опрокинулся джип, пострадали семь человек
Telegram-канал «Сочи с огоньком»

В Сочи во время джиппинга произошло ДТП, при котором пострадали шесть человек и водитель. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

По данным ведомства, авария произошла вечером в селе Третья Рота, когда водитель УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением. Он вылетел с проезжей части, после чего джип опрокинулся на дорожное ограждение.

Как уточнили в МВД, за рулем автомобиля находился 35-летний мужчина. В ДТП пострадал он и шесть пассажиров. При этом 24-летний мужчина и 16-летний парень получили несовместимые с жизнью травмы.

В начале августа водитель черного джипа Infiniti протаранил пять легковых автомобилей на северо-западе Москвы. Массовое ДТП произошло на улице Валиса Лациса в Тушино. Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, однако из-за повреждений его автомобиля далеко уехать мужчина не смог — через 200 метров он заглох.

Ранее комбайнер угнал джип у бывшего директора ради поездки к родственникам.

