В очередь на Крымский мост встали более 1,2 тысячи автомобилей

В очереди на подъездах к Крымскому мосту встали более 1,2 тысячи автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1203 транспортных средства. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении.

Накануне число автомобилей в очередях на подходах к Крымскому мосту превысило 1,6 тысячи. Так, в пробке со стороны Тамани находились 1002 транспортных средства, а со стороны Керчи — 603 машины.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее микроавтобус сгорел на подъезде к Крымскому мосту.