Названы 3 причины повышенного расхода моторного масла

Автогонщик Сугробов перечислил 3 причины повышенного расхода моторного масла
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Высокий расход моторного масла может быть связан с износом двигателя, сообщил «Ленте.ру» автогонщик SMP Racing Константин Сугробов.

«Одной из причин большого расхода является износ поршневых колец и цилиндров: при нарушении герметичности камеры сгорания масло проникает внутрь и сгорает вместе с топливом, появляется синий дым из выхлопной трубы», — сообщил эксперт.

Кроме того, по его словам, к проблеме ведут изношенные маслосъемные колпачки, которые перестают удерживать масло на направляющих клапанов.

Нарушение работы системы вентиляции картерных газов также приводит к повышенному расходу: избыточное давление в картере выталкивает масло из мотора и образуются протечки.

До этого директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин заявил, что отсутствие герметичности сальника может стать причиной «масложора».

По его словам, следующая причина исчезновения масла из двигателя — несоответствие вязкости жидкости рекомендациям автопроизводителя. Также влияет износ маслосъемных колпачков на клапанах, или выход из строя колец поршней, или выросший диаметр цилиндров в блоке.

По словам специалиста, запах, дым при открытии горловины клапанной крышки головки блока являются показателями, что двигатель начал «есть» масло.

Ранее россиянам рассказали, какое моторное масло выбрать при плохом бензине.

