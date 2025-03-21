Задержан владелец автомойки, где студенткам в рот засовывали шланги с пеной

На Урале задержали бывшего владельца автомойки, где издевались над студентками

На Урале задержали Максима Гурьева, бывшего владельца автомойки, где издевались над студентками. Об этом сообщает e1.ru.

«Силовики пришли за бывшим владельцем автомойки «Леон» в Каменске-Уральском, где издевались над людьми. Максима Гурьева задержали и доставили в изолятор временного содержания», — передает издание.

21 марта подсудимому должны выбрать меру пресечения.

Отмечается, что Гурьев выступал арендатором автомойки, куда вывозили для издевательств людей, имеющих долги. Среди них были и каменские студенты, которых вовлекали в махинации с банковскими картами. За отказ участвовать в аферах молодых людей отвозили на мойку.

В феврале стало известно, что в Каменске-Уральском четырех студенток 3 января вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящие пытки они снимали на камеру, а еще двух похищенных девушек заставили смотреть на издевательства.

Одного из мужчин арестовали. По данным местных СМИ, до инцидента с девушками он уже избивал подростков.

Ранее жертв насилия на автомойке в Каменске-Уральском не признали пострадавшими.