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Задержан владелец автомойки, где студенткам в рот засовывали шланги с пеной

На Урале задержали бывшего владельца автомойки, где издевались над студентками
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На Урале задержали Максима Гурьева, бывшего владельца автомойки, где издевались над студентками. Об этом сообщает e1.ru.

«Силовики пришли за бывшим владельцем автомойки «Леон» в Каменске-Уральском, где издевались над людьми. Максима Гурьева задержали и доставили в изолятор временного содержания», — передает издание.

21 марта подсудимому должны выбрать меру пресечения.

Отмечается, что Гурьев выступал арендатором автомойки, куда вывозили для издевательств людей, имеющих долги. Среди них были и каменские студенты, которых вовлекали в махинации с банковскими картами. За отказ участвовать в аферах молодых людей отвозили на мойку.

В феврале стало известно, что в Каменске-Уральском четырех студенток 3 января вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящие пытки они снимали на камеру, а еще двух похищенных девушек заставили смотреть на издевательства.

Одного из мужчин арестовали. По данным местных СМИ, до инцидента с девушками он уже избивал подростков.

Ранее жертв насилия на автомойке в Каменске-Уральском не признали пострадавшими.

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