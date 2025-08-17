Названы самые дешевые полноприводные автомобили в России

Портал «Автоновости дня» составил список самых дешевых новых полноприводных автомобилей в России.

Так, самым дешевым новым автомобилем с полным приводом в России на сегодняшний день является Lada Niva Legend. Цены на машину начинаются от 1 млн рублей. Второе место занимает Lada Niva Travel со стартовой ценой 1,3 млн рублей. На третьем месте находится УАЗ «Хантер». Внедорожник можно купить за 1,5 млн рублей.

В топ-5 самых дешевых полноприводных автомобилей на российском рынке также вошли УАЗ «Патриот» (от 1,68 млн рублей) и УАЗ «Пикап» (от 1,7 млн рублей).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.