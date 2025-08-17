На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Увеличилось число пострадавших в результате опрокидывания внедорожника УАЗ с туристами в Сочи

МВД: число пострадавших в ДТП с перевернувшимся УАЗом в Сочи увеличилось до пяти
true
true
true

В аварии с перевернувшимся УАЗом в Сочи пострадали пять человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, а также 4 женщины-пассажира. Все с различными травмами доставлены в медучреждение. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», — сообщает канал.

О ДТП в Сочи стало известно 17 августа. По данным Telegram-канала Shot, авария произошла в районе села Красная Воля. УАЗ «Патриот» был заполнен туристами, которые заплатили за джиппинг и катались по горной дороге. Во время маневра на подъеме УАЗ перевернулся и завалился на бок. Часть пассажиров выпала из авто. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

В момент ДТП в кузове УАЗ «Патриот» находились 10 туристов. Первоначально было известно о четырех пострадавших. Имелась у компании-перевозчика лицензия на такие перевозки, неизвестно.

Позже появилась информация, что у перевозившего туристов УАЗ «Патриота» возникла проблема с раздаточной коробкой и машина едва не упала в обрыв.

До этого в Москве автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше на проезжей части, возле машины собрались люди. Далее на следующей записи заметно, что на место ДТП прибыли спасатели и медики. Кроме того, Renault Duster, второй участник аварии, получил повреждения: у транспорта смят кузов.

Ранее в Уфе на видео сняли, как спасатели деблокировали пострадавшую, зажатую в авто.

