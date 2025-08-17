Увеличилось число пострадавших в результате опрокидывания внедорожника УАЗ с туристами в Сочи

МВД: число пострадавших в ДТП с перевернувшимся УАЗом в Сочи увеличилось до пяти

В аварии с перевернувшимся УАЗом в Сочи пострадали пять человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, а также 4 женщины-пассажира. Все с различными травмами доставлены в медучреждение. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», — сообщает канал.

О ДТП в Сочи стало известно 17 августа. По данным Telegram-канала Shot, авария произошла в районе села Красная Воля. УАЗ «Патриот» был заполнен туристами, которые заплатили за джиппинг и катались по горной дороге. Во время маневра на подъеме УАЗ перевернулся и завалился на бок. Часть пассажиров выпала из авто. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

В момент ДТП в кузове УАЗ «Патриот» находились 10 туристов. Первоначально было известно о четырех пострадавших. Имелась у компании-перевозчика лицензия на такие перевозки, неизвестно.

Позже появилась информация, что у перевозившего туристов УАЗ «Патриота» возникла проблема с раздаточной коробкой и машина едва не упала в обрыв.

