В России рухнули продажи пикапов

«УАЗ»

В июле 2025 года на российском рынке было продано 1,8 тыс. новых пикапов, что на 31% меньше, чем в июле 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего в июле 2025 года в России было продано автомобилей УАЗ «Пикап» — 253 экземпляра. Далее следует JAC T9 с результатом 251 автомобиль. На третьем месте находится Great Wall Poer (224 ед.).

В пятерку самых популярных пикапов также попали RAM 1500 и Changan Hunter Plus (158 и 157 ед. соответственно).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы 5 самых дешевых китайских автомобилей в России.

