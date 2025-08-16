На видео попало, как автомобиль разбился на МКАД

На МКАД на видео попало, как авто отлетело в отбойник после удара цистерны

В Москве на МКАД автомобиль врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 58 км. Заправился», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина поворачивает на заправочную станцую, и в этот момент в нее врезается проезжающая цистерна. От удара автомобиль отбрасывает в дорожное ограждение, а также транспорт сносит знак. На записи заметно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

До этого в Москве у мотоциклиста выпали деньги во время движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель грузовика останавливает транспорт и начинает собирать разбросанные деньги. Далее на записи видно, что на обочине стоят около десяти машины, вокруг которых ходят люди и собирают купюры, лежащие на трассе.

Кроме того, в Москве на Каширском шоссе автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Ранее ДТП парализовало МКАД.