На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Массовое ДТП парализовало движение в Москве

В Москве массовая авария затруднила движение на Варшавском шоссе
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве массовое ДТП затруднило движение на Варшавском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Варшавском шоссе (в районе дома 26) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате автомобильной аварии движение транспорта затруднено на 2,4 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в городе Всеволожске Ленинградской области автобус с пассажирами и Toyota Land Cruiser вылетели в кювет после столкновения. В общественном транспорте находилось 10 пассажиров, пострадавших госпитализировали, одного из них — в крайне тяжелом состоянии. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения.

Кроме того, в Москве на Каширском шоссе автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Ранее ДТП парализовало МКАД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами