Массовое ДТП парализовало движение в Москве

В Москве массовое ДТП затруднило движение на Варшавском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Варшавском шоссе (в районе дома 26) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате автомобильной аварии движение транспорта затруднено на 2,4 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в городе Всеволожске Ленинградской области автобус с пассажирами и Toyota Land Cruiser вылетели в кювет после столкновения. В общественном транспорте находилось 10 пассажиров, пострадавших госпитализировали, одного из них — в крайне тяжелом состоянии. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения.

Кроме того, в Москве на Каширском шоссе автомобиль перевернулся в момент столкновения.

Ранее ДТП парализовало МКАД.