Самая сложная поездка рязанца на велосипеде с газонокосилкой попала на видео

В Рязанской области мужчина решил перевезти газонокосилку на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Самая сложная поездка на велосипеде — у этого жителя Рязанской области. Он поверил в свои силы и решил, что сможет перевезти газонокосилку на двух колесах. Но гравитация взяла верх над его вестибулярным аппаратом», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина едет на велосипеде с газонокосилкой в руках, при этом водителю тяжело держать равновесие на проезжей части. Далее на записи заметно, как мужчина выезжает на соседнюю полосу движения и падает.

До этого сообщалось, что в Москве у мотоциклиста выпали деньги во время движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель грузовика останавливает транспорт и начинает собирать разбросанные деньги. Далее на записи видно, что на обочине стоят около десяти машины, вокруг которых ходят люди и собирают купюры, лежащие на трассе.

Ранее Ford с россиянином разбился в жестком ДТП и попал на видео.