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Стало известно, сколько беспилотных автомобилей появится на российских дорогах

Минтранс: к 2030 году на дорогах России появится 1,7 тысяч беспилотных авто
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

К 2030 году по дорогам России будут ездить 1,7 тыс. беспилотных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Романа Старовойта.

«У нас с вами уже по трассе М-11, по ЦКАД, по М-12 ходят беспилотные автомобили - их более 80 на сегодняшний момент. К 2030 году, мы прогнозируем, их число увеличится до 1,7 тыс.», — сказал он на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

До этого сообщалось, что в 2027 году на дороги общего пользования могут вывести беспилотные автомобили.

«Ключевым инструментом в этом процессе (создания единых правил и инфраструктуры для безопасного использования автономного транспорта) станет дорожная карта — документ, разрабатываемый по поручению зампредседателя правительства России Виталия Савельева», — уточнили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ представит проект федерального закона о беспилотном транспорте.

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