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Женщина обвинила любовника в изнасиловании после интима на капоте Lada

Петербурженка обвинила любовника в изнасиловании после интима на капоте Lada
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Петербурге женщина лишилась мобильного телефона после секса на капоте припаркованного авто, сообщает Mash на Мойке. После этого она обвинила любовника в изнасиловании.

«Вечер не был томным для обоих, парень южных кровей подкатил к 23-летней нимфе возле шиномонтажки. Импровизированная свиданка пришла к логичному завершению прямо на капоте чужой машины. После кавалер ушел, а девушка обнаружила пропажу сумки», — сообщает канал.

Судя по видео, все происходило на капоте автомобиля Lada Largus.

Оскорбленная женщина обратилась в полицию — сообщила об изнасиловании, а заодно и пропаже вещей.

До этого в Башкирии таксист-мигрант пытался изнасиловать девушку в подъезде ее дома.

«В Салавате приезжий ямщик довез домой девушку на своей черной «Гранте», но не смог удержаться и, когда пассажирка заходила в подъезд, выскочил из брички, бросившись за ней», — говорится в сообщении Telegram-канала Readovka.

Ранее сообщалось, что мигрант изнасиловал москвичку в припаркованном автомобиле.

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