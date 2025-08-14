Стало известно, что будет с арестованным автомобилем актера Смольянинова

РИА Новости: арестованный авто актера Смольянинова продадут, если он не погасит долг

Арестованное в РФ имущество актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) будет продано, если он не погасит долг в 155 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка ФССП РФ.

«Если должник не погасит задолженность в установленный срок, имущество будет передано для оценки и дальнейшей принудительной реализации в счет оплаты долга», - сказали в ведомстве.

Судебные приставы забрали машину актера Артура Смольянинова за штрафы и просрочку по ипотеке.

Речь идёт о Mazda CX-5, которая сейчас находится на штрафстоянке. Также с Артура Смольянинова хотят взыскать долги на сумму 275 тыс. рублей, из них около 200 тыс. — автомобильные штрафы.

Актер покинул Россию в 2022 году.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

Ранее певцу Филиппу Киркорову выписали 500 штрафов за нарушения ПДД.